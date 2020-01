Der kan gå to uger, før myndighederne kan redde op mod 4000 borgere ud af en brændende kystby i Australien.

Tusindvis af personer er stadig fanget i kystbyer i Australien, efter at fatale brande udslettede populære turistområder nytårsaften.

Fly og både fra det australske militær er blevet sat ind onsdag lokal tid for en eventuel evakuering af de mange mennesker, der befinder sig på strande og havne langs kysten.

Over de seneste to dage er fire personer døde i brandene, og fem personer er meldt savnet i den sydøstlige del af Australien, hvor flere hundrede hjem er blevet ødelagt af flammerne.

De voldsomme brande har skabt strømnedbrud i kystbyerne, hvilket også har fjernet internetforbindelsen på borgernes telefoner.

Derfor er det sparsomt med oplysninger fra de udsatte byer.

Brandkommissær for det frivillige brandberedskab i delstaten New South Wales (NSW), Shane Fitzsimmons, siger, at det er et kæmpe arbejde at hjælpe de sårede fra brandene.

- Vi kan ikke komme til dem via veje eller luften. Det er for farligt. Og borgerne i de byer kan heller ikke komme ud, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det kan tage flere dage, før militæret når frem til de mest afsides byer, oplyser han.

I byen Mallacoota på den australske sydøstkyst var 4000 borgere og feriegæster nytårsaftensdag fanget på stranden, da en kæmpemæssig brand skabte en regn af gløder og fik byen til at gå i sort.

Brandmænd havde omringet de mange mennesker, der var blevet iført redningsveste og var klar til at hoppe i vandet.

I sidste øjeblik vendte vinden heldigvis, og dermed brød en stående ovation ud blandt de 4000 personer, siger direktør for katastrofeberedskabet i delstaten Victoria, Andrew Crisp, til det australske medie ABC.

Myndighederne forventer dog først at kunne komme ind til borgerne om et par uger. Derfor er fly i gang med at kaste forsyninger ned til de mange strandede folk.

Tre personer blev fundet døde i brandene tirsdag, herunder en far og en søn i byen Cobargo på den australske sydøstkyst. Den sidste person er ikke blevet identificeret.

Indtil videre er op mod 13 blevet dræbt i denne sæson af skovbrande, der har ødelagt over 1000 hjem og nedbrændt over 55.000 kvadratkilometer land, hvilket er et større areal end Danmark.

