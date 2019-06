Lørdag gik tusindvis på gaden i Spanien for at demonstrere mod fjernelsen af trafikrestriktioner.

Tusindvis af demonstranter protesterede lørdag i Madrids gader mod luftforurening.

I 40 graders varme havde de mange demonstranter et opråb til den spanske hovedstads nye borgmester om ikke at fjerne ambitiøse trafikrestriktioner.

Restriktionerne blev sat for kort tid siden for at forbedre luftkvaliteten i Madrid.

De var grunden til, at EU-Kommissionen ikke retsforfulgte Spanien sidste år på grund af den ringe luftkvalitet i byerne Madrid og Barcelona.

Flere af demonstranternes bannere læste "færre biler, bedre luft" eller "det nye rådhus skader dit helbred alvorligt".

Den nye borgmester i Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida fra partiet Partido Popular (PP), sagde undervejs i sin kampagne for at blive valgt, at han ville fjerne restriktionerne.

Han mener, at det ikke har forbedret luftkvaliteten, men blot været irriterende for borgerne i byen.

Koalitionen mellem PP og partiet Ciudadanos har dog nedtonet planerne og udtalt, at den hellere vil lave en reform, der gør, at byen undgår at uddele fejlagtige bøder.

Ud over Madrid har andre europæiske byer som London, Stockholm og Milano også indført restriktioner på bilkørsel i byernes centrum.

I Madrid er der blevet indført forbud mod at køre ind i centrum af byen på visse tidspunkter af døgnet. En overtrædelse udløser bødestraf.

Ifølge miljøgruppen Ecologistas en Accion viser en måling i byen fra maj i år, at niveauet af kvælstofdioxid (NO2) er lavere end sidste år.

- Ved 14 ud af 24 målestationer var niveauet i maj det laveste, der er blevet målt i ti år, skriver gruppen i en pressemeddelelse.

/ritzau/