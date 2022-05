NATO forbereder sig med øvelser på, at en krig mod Rusland meget hurtigt kan blive en realitet.

Tirsdag var det præcis tre måneder siden, at russiske tropper invaderede Ukraine. Dagen efter aktiverede NATOs ledelse alliancens højberedskabsstyrke NATO Response Force. Det rapporterer Dagbladet.

I midten af maj trænede 8.000 soldater fra ni forskellige NATO-lande på tysk territorium.

De er alle en del af Very High Readiness JointTask Force (VJTF), som er den del af NATOs responsberedskab, som skal kunne reagere hurtigst.

Kravet fra NATO er, at enheden skal kunne stille med minimum 5.000 tropper fra hæren, luftvåbnet, flåden og special forces, som er operationelle inden for mellem 48 og 72 timer.

Polske helikoptere under en anden NATO-militærøvelse i Polen den 24. maj. Foto: KACPER PEMPEL Vis mere Polske helikoptere under en anden NATO-militærøvelse i Polen den 24. maj. Foto: KACPER PEMPEL

Øvelsen i Tyskland er den største af slagsen, som VJTF, som består af i alt 11.000 soldater, har gennemført i flere år. Og det er tilsyneladende hverken for sjov eller tilfældigt, at man nu intensiverer forberedelserne på en mulig direkte konflikt.

For hvis NATO havner i krig efter et russisk angreb på et NATO-land, er det netop VJTF, som vil blive indsat.

»Situationen er præget af alvor, siger Pål Berglund, som er chef for Brigade Nord, den største afdeling i Norges hær, til Dagbladet.

Han suppleres af næstkommanderende i VJTF (L)-23, oberst Kjetil Pettersen.

»VJTF er forberedt på det værste, hvis det værst tænkelige skulle ske. Hvis Rusland angriber et NATO-land, gælder princippet om, at hele forsvarsalliancen er angrebet. Vi håber virkelig ikke, at der sker noget så forfærdeligt, men hvis det gør, så er vi klar,« siger Kjetil Pettersen.

Soldater fra Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Letland, Litauen, Luxembourg, Slovenien og Tjekkiet deltog i den store NATO-øvelse i Tyskland.