Man kan ikke holde basal hygiejne i lejr på Lesbos, mener generalsekretær. Det kan øge coronasmitte.

Der er risiko for, at et udbrud med coronavirus kan løbe endnu mere løbsk i en migrantlejr på Lesbos, end det allerede er tilfældet.

Det siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Han befinder sig i øjeblikket på den græske ø.

Her har han set coronasmittede og raske, der taler med hinanden over pigtrådshegn.

- Sandsynligheden for mere smittespredning er meget, meget stor, siger han.

Over 240 er bekræftet smittede i lejren, og yderligere 400 er mistænkt for at være smittet.

Ifølge Anders Ladekarl kan smitten sprede sig meget hurtigt på grund af dårlige sanitære forhold, og fordi de over 10.000 mennesker bor "klos op og ned ad hinanden".

- Der er 150 toiletter og tre vandposter til de her tusindvis af mennesker. Derfor kan man ikke bade og holde grundlæggende hygiejne, oplyser han.

Lejren er midlertidig og ligger på samme sted, som migrantlejren Moria, der brændte ned til grunden i starten af september.

Anders Ladekarl mener, at der er behov for en permanent løsning.

- Det skal hurtigt afklares, om de er migranter eller flygtninge. Hvis de er migranter, skal de hjem på en værdig måde. Hvis de er flygtninge, der skal beskyttes, skal de deles ud i Europa, mener han.

Den nedbrændte Moria-lejr var Europas største migrantlejr.

/ritzau/