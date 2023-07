Mindst 4000 mennesker er søndag blevet evakueret, efter en skovbrand er brudt ud på spanske La Palma.

Branden begyndte i den nordlige del af øen tidlig lørdag, skriver Reuters.

Siden er godt 400 tropper fra forskellige organisationer sat ind for at hjælpe.

La Palma er en del af De Kanariske Øer sammen med Tenerife, Lanzarote og Gran Canaria.

Ilden har hurtigt bredt sig, og søndag morgen lød meldingen fra BBC, at 4500 hektar var brændt ned.

Det er vinden og den pågående hedebølge, der er skyld i den hurtige spredning, mener præsidenten af De Kanariske Øer, Fernando Clavijo.

Præsidenten siger ifølge BBC, at der blandt øens beboere har været »modstand mod at forlade husene«.

»Mennesker kommer først, så huse og så (at slukke branden, red.),« lyder det.

En beboer udtrykker overfor BBC også utilfredshed med, at regeringen har forsøgt evakuering.

»Civilgarden kommer og vil tvinge dig til at forlade dit hjem,« siger Leon Barrato.

»De vil tvinge dig til at miste alt, du har arbejdet for hele dit liv og lade det brænde, fordi det er protokollen.«

Skovbranden opstår mindre end to år efter, at et vulkanudbrud smadrede tusindvis af hjem på øen.

Acabo de trasladar al presidente de Canarias, @FClavijoBatlle, mi solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Puntagorda, en La Palma, especialmente con las que han sido evacuadas.



Ponemos a su disposición todos los medios necesarios. Hemos activado a la @UMEgob… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 15, 2023

Spaniens præsident, Pedro Sánchez, udtrykker på Twitter sin »solidaritet med de berørte mennesker«.

Lokale medier beretter, at man har sat vandflyvere ind for at bekæmpe branden.