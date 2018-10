Mange demonstranter var rejst til Washington for at mødes med deres repræsentanter i Senatet før afstemning.

Washington. Tusindvis af mennesker var torsdag på gaden i Washington i protest mod den højesteretsnominerede Brett Kavanaugh, der anklages for seksuelle overgreb mod flere kvinder.

Særligt mange kvinder var mødt op med en opfordring til Senatets medlemmer om ikke at godkende den 53-årige Kavanaugh til den vigtige post i Højesteret.

Demonstranterne var rejst til Washington fra hele USA - mange af dem for at mødes med deres repræsentanter i Senatet.

55-årige Angela Trzepkowski fra Delaware siger, at hun vil blive knust, hvis Brett Kavanaugh stemmes ind i Højesteret.

- Jeg tror på Dr. Ford, og jeg tror, at Kavanaugh er en del af en "big old boys club", der vil beskytte ham uanset hvad, siger hun.

Hun henviser til den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford, der under en høring i Senatets retsudvalg i sidste uge forklarede, at Brett Kavanaugh havde forgrebet sig på hende i 1982.

Fords vidneudsagn og Kavanaughs følelsesladede forsvar har sået splittelse blandt amerikanerne og har givet MeToo-debatten ny næring.

Forbundspolitiet, FBI, har den sidste uge efterforsket beskyldningerne mod Kavanaugh og fremlagde torsdag en rapport.

Efter at have set rapporten konkluderede flere toprepublikanere, at der er ikke findes beviser, der understøtter Christine Blasey Fords beskyldninger.

Kritikerne mener dog ikke, at FBI's korte efterforskning kan bruges til noget.

"Kvinderne skal høres" og "nej til Kava", stod der på bannere medbragt under torsdagens protestmarch, der sluttede ved trappen til USA's højesteret.

24-årige Jessica Cathcart fra Californien, der selv været udsat for et seksuelt overgreb i high school, følte sig forpligtet til at demonstrere mod Kavanaugh.

- Efter at jeg havde set Christine Blasey Fords vidneudsagn og efter at have set reaktionerne på hendes vidneudsagn, så var jeg nødt til at komme, siger hun.

Ifølge nyhedsbureauet AP kan Senatets afstemning om Brett Kavanaughs sæde i højesteret blive gennemført allerede i weekenden.

/ritzau/AFP