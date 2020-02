USA sortlister iranske embedsfolk for at nægte moderate kandidater i at stille op ved parlamentsvalg fredag.

Fredag skal vælgerne i Iran stemme om 290 nye medlemmer til landets parlament.

Men en række kandidater er på forhånd blevet nægtet at stille op, og valget ventes ikke at få nævneværdig indflydelse på Irans udenrigspolitik, som fastlægges af præstestyret og dets leder, ayatollah Ali Khamenei.

Dermed kommer valget ikke til at ændre på Irans forhold til USA, mener USA's særlige repræsentant for Iran, Brian Hook.

Mens Ali Khamenei har betegnet det som en "religiøs pligt" at stemme, og præstestyret i ugerne op til valget har presset på for at få iranerne til at møde frem i stort tal, så opfordrer modstandere af styret befolkningen til at boykotte valget.

Det skyldes, at ni ud af ti allierede af Irans moderate præsident, Hassan Rouhani, er diskvalificeret fra at stille op. Og en tredjedel af de politikere, der er valgt ind i det nuværende parlament, har fået forbud mod at genopstille.

Dermed er valget alt andet end demokratisk, mener oppositionen.

- Hvis der kun er én fraktion, der sidder i parlamentet, kan man slet ikke tale om et valg, siger Ali Alfoneh, der er senior fellow ved Arab Gulf States Institute i Washington.

Ayatollah Khamenei forsøger at ændre parlamentets sammensætning, så det udgør et modspil til præsident Rouhani, tilføjer han.

Efter at have fået de fleste kandidater afvist mener oppositionen, at det kun vil legitimere styret, hvis man går ned og stemmer fredag.

USA, der af præstestyret anses som Irans ærkefjende, ser også skeptisk på valget.

- Du kan ikke i overensstemmelse med sandheden kalde det et valg, når halvdelen af de personer, som ønsker at stille op, er diskvalificeret af nogle få ikke-valgte (personer, red.), sagde Brian Hook, USA's særlige repræsentant for Iran, torsdag på et pressemøde.

Hans udtalelse kom, efter at USA's finansministerium torsdag besluttede at sortliste fem iranske embedsfolk og beskyldte dem for at forhindre et "frit og retfærdigt" parlamentsvalg.

Det skete med henvisning til, at de fem har været med til at afvise omkring 6850 moderate eller reformvenlige kandidater i at stille op.

- Regimet benægter det iranske folk et repræsentativt parlament ved forud at beslutte, hvem der er kvalificeret til at forsøge at blive valgt, sagde Brian Hook.

Forholdet mellem Iran og USA er forværret, siden præsident Donald Trump i 2018 trak USA ud af den atomaftale med Iran, som hans forgænger, Barack Obama, havde indgået.

Brian Hook har ikke større forhåbninger om, at valget vil ændre på det anstrengte diplomatiske forhold.

- Jeg tvivler på det, fordi dagen efter valget vil den øverste leder stadig være ved magten, siger han.

/ritzau/Reuters