Et IS-netværk, der organiserede flugt for jihadister, ville have sendt krigerne til fjerntliggende regioner.

Kurdiskledede styrker i det østlige Syrien har i det seneste døgn taget omkring 400 jihadister fra Islamisk Stat til fange. Det skete, da de forsøgte at flygte fra Baghouz-enklaven, siger en ledende officer fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Flugtforsøget var organiseret af et netværk, som ville have sendt de 400 jihadister rundt til fjerntliggende regioner, men officeren, som ønsker at være anonym, siger ikke præcist hvor.

Jihadisterne var til fods. I gruppen var der både syrere og udlændinge fra en række forskellige nationer, hedder det.

Titusindvis af mennesker - først og fremmest jihadister og deres pårørende - har forladt Islamisk Stats sidste bastioner i og omkring Baghouz i de seneste uger efter intense bombardementer af området.

Kvinder med slør, der bar på babyer, og mænd på krykker forlod onsdag enklaven, efter at der tirsdag alene blev evakueret 3500 fra området.

Mange af de formodede jihadister er svært medtagne mænd med bandager og forbindinger.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er mindst 6000 af de 58.000, som har forladt de sidste IS-bastioner, jihadister.

Disse 6000 er blevet pågrebet.

IS-soldaterne har de seneste par uger gemt sig blandt civile i Baghouz.

Fredag forlød det, at alle civile havde forladt byen.

SDF oplyste tidligere mandag, at styrkerne havde lagt en dæmper på offensiven, fordi der befandt sig flere civile i området end først forventet.

Skulle Baghouz falde til SDF, vil det markere enden på en fireårig krigsindsats. Den har haft til formål at afslutte IS' kontrol i Syrien.

Offensiven mod Baghouz er sidste led i en større operation, der begyndte i september sidste år. Målet har været at fjerne de sidste IS-stillinger på den østlige bred af floden Eufrat.

/ritzau/AFP