Indiens landmænd gør oprør mod love, som de siger vil forarme dem og hjælpe opkøbere af landbrugsprodukter.

Titusindvis af landmænd kørte tirsdag i en lang traktorkolonne gennem forstæderne til Indiens hovedstad, New Delhi, med flag i stærke farver i en protest mod omstridte reformer af landbruget.

Landmændene har i næsten to måneder ligget i lejr uden for hovedstaden. De er nu kørt gennem politiafspærringer.

De kæmper ifølge nyhedsbureauet Reuters mod nye love, som de siger vil hjælpe opkøbere af landbrugsprodukter, mens landmændenes vilkår forringes markant.

Optrapningen af protesterne sker på Republikkens Dag, som markeres med store militærparader.

Politiet har skærpet sikkerheden for at standse demonstrationerne. Landmændene har tilladelse til at gennemføre deres protester efter militærparaderne, men landmændene brød gennem afspærringerne, inden paraderne begyndte.

Politiet har anvendt tåregas mod to grupper demonstranter.

- Vi skal vise regeringen, at vi mener det alvorligt, siger demonstranten Nareesh Singh i sin traktor.

Lange køer af traktorer holder ved store indfaldsveje mod den indiske hovedstad

Landmændene vil have stoppet de omstridte reformer. Regeringen har tilbudt at udskyde dem i 18 måneder.

Protesterne udgør en af de hidtil største udfordringer for premierminister Narendra Modi, siden han kom til magten i 2014.

- Nu kommer Modi til at høre os. Han er nødt til at høre os nu, siger den 55-årige Sukhdev Singh fra landbrugsdelstaten Punjab, som er trængt gennem politiets barrikader sammen med hundreder af andre - flere af dem på heste.

En stor del af de titusindvis af landmænd, der indledte dagen med at køre gennem myndighedernes afspærringer, bærer turban.

Omkring halvdelen af Indiens 1,3 milliarder indbyggere er beskæftiget i landbruget, og omkring 150 millioner støtter protesterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen og landmændenes organisationer har været gennem ni forhandlingsrunder uden at komme hinanden meget nærmere.

En analytiker i New Delhi-tænketanken Observers Research, Ambar Kumar Ghosh, siger, at landmændenes fagforeninger er meget stærke og har ressourcer til at mobilisere støtte i en lang tidsperiode.

- De har været gode til holde et stærkt fokus under protesterne frem til nu, siger han.

/ritzau/Reuters