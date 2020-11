Der var hverken ansigtsmasker eller afstand mellem deltagerne i det jødiske bryllup i synagogen i Brooklyn i New York, USA. Men der var tusindvis af deltagere, som sang og dansede på livet løs.

Og de havde gjort – næsten – alt for at holde begivenheden hemmelig. Alligevel resulterede det i en bøde på 94.000 kroner fra bystyret.

Det var medlemmer af det hasidiske trossamfund, der er en del af jødedommen, som brød de gældende coronaregler for at fejre barnebarnet til en religiøs leders hemmelige bryllup. Sådan sagde New Yorks borgmester, Bill de Blasio, ifølge New York Post.

Borgmesteren annoncerede bøden, dagen efter at avisen New York Post afslørede, hvordan tusindvis af deltagere stod tæt op ad hinanden i Yetev Lev-templet i South Williamsburg 8. november. De fejrede Yoel Teitanbaums bryllup.

En politibetjent taler med de ortodokse jøder, som er samlet i protest mod reglerne den 7. november i New York. Foto: YUKI IWAMURA Vis mere En politibetjent taler med de ortodokse jøder, som er samlet i protest mod reglerne den 7. november i New York. Foto: YUKI IWAMURA

»Det er bare ikke acceptabelt, netop som vi har været så meget igennem,« fortæller Bill de Blasio en reporter, da han mandag optrådte i programmet 'Inside City Hall'. »Det var himmelråbende uansvarligt, helt uacceptabelt.«

Det var ifølge borgmesteren ikke helt klart, hvor mange tusinder der var til stede i templet. Men det stod helt klart, at de hverken bar ansigtsmasker eller holdt afstand, som reglerne ellers påbyder dem.

»Der var tilsyneladende et forsøg på at skjule det hele, hvilket er absolut uacceptabelt,« fortalte Bill de Blasio. »Der bliver tale om en bøde på 15.000 dollar (94.000 kroner) til stedet, hvor de samledes, og der kan komme yderligere konsekvenser.«

Selv om coronasmitten er stor, så er det svært at overbevise befolkningen i New Yorks ultraortodokse kvarterer om fornuften i at overholde reglerne.

Jøderne forsamles i protest mod de forordninger, der er indført til beskyttelse mod coronavirus den 7. november i New York. Foto: YUKI IWAMURA Vis mere Jøderne forsamles i protest mod de forordninger, der er indført til beskyttelse mod coronavirus den 7. november i New York. Foto: YUKI IWAMURA

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har forsøgt at oprette nedlukningsregler specielt i visse zoner, men det har resulteret i voldsomme protester, der har udviklet sig til ren vold.

For at det ikke skal være løgn, så er præsidenten for templet Yetew Lev, Meyer Zelig Rispler – som åbent bad det ortodokse samfund i Brooklyn om at efterleve coronavirus-bestemelserne – død af covid-19 i sidste måned. Han blev 70 år gammel.