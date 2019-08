Haglklumper så store som baseballs er væltet ned over et sø-område i USA, og det har kostet mere end 11.000 fugle livet.

Stormen ramte området Big Lake, der ligger i Montana, og udover enorme hagl, blev vindens hastighed målt til 113 kilometer i timen. Det skriver Independent.

Billeder fra området viser, hvordan fuglene ligger døde eller skadede omkring Big Lake.

'Biologer, der har besøgt søen har indsamlet døde ænder og andre fugle med brækkede vinger, smadrede kranier, indre kvæstelser og andre skader.'

Tusindvis af fugle ligger døde på jorden efter voldsom haglstorm i Montana, USA. Vis mere Tusindvis af fugle ligger døde på jorden efter voldsom haglstorm i Montana, USA.

Det skriver myndighedspersoner fra Montana Fisk, Dyreliv og Park i en officiel udtalelse.

'De melder om tusindvis af døde eller voldsomt skadede fugle i og omkring søen'.

Biologer har meldt ud, at 20-30 procent af fuglelivet omkring Big Lake er gået tabt i stormen.

Af de fugle, der stadig er i live, siger biologerne, at fem procent af ænderne og 30-40 procent af pelikanerne og skarverne viser tegn på at være skadede eller have nedsat bevægelse.

En manager fra Montana Fisk, Dyreliv og Park udtaler, at fuglene ikke var i luften, da de blev dræbt, men lå i reder eller svømmede i søen.

De mange døde fugle, der ligger i søen udgør en sundhedsrisiko, og derfor forsøger man at få så mange fugle ind til breden som muligt.

Stormen har ligeledes medført massive skader på huse og hjem i Montana.

En lokal borger meldte efter stormen om, at haglene, der var på størrelse med baseballs, havde smadret vinduer i området, der blev ramt af stormen.