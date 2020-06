Fra det nordlige til det sydlige Europa blev der søndag demonstreret mod racisme og politivold i flere byer.

I flere europæiske byer deltog tusindvis af mennesker søndag i antiracistiske demonstrationer som følge af den sorte amerikaner George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis, USA, for to uger siden.

En video af hændelsen, hvor en hvid politibetjent presser et knæ mod den 46-årige Floyds hals i over otte minutter, har udløst store protester ikke bare i USA, men over hele verden.

Retsmedicinere har siden konkluderet, at George Floyd døde af iltmangel, og den pågældende betjent er anholdt og sigtet for drab.

Ikke alle steder forløb søndagens protester mod racisme og politivold som i Danmark, hvor omkring 15.000 deltog i en demonstration i København.

- Som det ser ud nu, er alt gået, som det skal. Så det har været lige i demokratiets ånd hele vejen igennem, sagde politiinspektør Tommy Laursen.

I Göteborg i det sydlige Sverige var der meldinger om slåskampe ved en demonstration med omkring 2000 deltagere, som politiet valgte at opløse. Det reagerede nogle af deltagerne på ved at kaste flasker mod politiet og knuse butiksvinduer. To personer blev anholdt.

Uden for USA's ambassade i den spanske hovedstad Madrid samledes adskillige tusinde personer og råbte, "Jeg kan ikke trække vejret", som var Floyds sidste ord.

- Racisme kender ingen grænser, sagde Leinisa Seemdo, en 26-årig tolk fra den afrikanske østat Cape Verde.

- I alle de lande, hvor jeg har levet, har jeg oplevet diskrimination på grund af min hudfarve, siger hun.

I Italiens hovedstad, Rom, markerede tusindvis af demonstranter deres støtte til George Floyd med otte minutters tavshed. Samtidig knælede de og holdt en næve i luften.

- Vi kan ikke trække vejret, råbte folkemængden efter den kollektive stilhed.

/ritzau/AFP