Tusindvis af efterladte kæledyr i Wuhan risikerer nu at sulte ihjel - på grund af udbruddet af den dødelige coronavirus.

Det frygter dyreaktivister, efter de lokale myndigheder vil have dyr som herreløse hunde og katte aflivet.

Det skyldes nogle rygter om, at de kan være inficeret med coronavirussen, der netop begyndte sin hærgen i Wuhan.

Borgmesteren i byen har fortalt, at fem millioner mennesker har forladt Wuhan i forbindelse med det kinesiske nytår.

En mand med ansigtsmaske sidder i en bil med sin hund i Beijing. Foto: NOEL CELIS

Baseret på den oplysning regner man med, at op til 50.000 efterladte dyr har brug for hjælp i de tomme hjem i byen.

En person fortæller Sky News, at han konservativt anslår, at op mod 5.000 dyr er efterladt til sultedøden.

»Vi frivillige på vores hold har reddet mere end 1.000 kæledyr siden den 25. januar,« siger en mand, der ikke vil nævnes ved sit rigtige navn.

Familien ved nemlig ikke, at han bevæger sig rundt i den ellers lukkede by.

En kvinde med ansigtsmaske holder på sin hund i Pudong International Airport i Shanghai, Kina. Foto: ALY SONG

Han har for eksempel brudt ind i et hus - på ejernes opfordring - for at fodre to sultende katte, der var spærret inde i ti dage.

Der er hidtil omkommet 425 mennesker af coronavirus, og der er over 20.000 smittede.

Humane Society International (HSI) fortæller til Sky News, at antallet af kæledyr, der er blevet efterladt, er meget højere.

»Hvis de lokale autoriteter beslutter, at hunde er en trussel, så bliver jeg bekymret, ikke blot for hundene, der bor på vejen, men også dem, der bor hjemme hos folk,« siger HSIs talskvinde, Wendy Higgins.

Manden her bærer hele to ansigtmasker og handsker for at beskytte sig mod coronavirussen, mens hans hund ingen har. Foto: NICOLAS ASFOURI

De kinesiske myndigheder er ikke bange for at dræbe dyrene, hvis de udgør en trussel mod mennesker.

WHO bekræfter dog, at der ikke er noget bevis for, at hunde eller katte kan være smittet med coronavirus.