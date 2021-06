Marco Brunel kunne først ikke se, hvad der lå som et tæppe hen over græs og buske.

»Jeg vidste ikke, hvad det var, før jeg steg ud af bilen og opdagede, at det var spindelvæv, og der var edderkopper overalt,« siger den australske mand fra den nærliggende by Sale.

For folk, der lider af araknofobi, skal nok holde sig langt væk fra den australske region Gippsland. Ifølge den lokale tv-station 9News har særdeles dårligt vejr nemlig udløst et særligt fænomen.

Storm og oversvømmelser har ikke bare betydet, at mange indbyggere i den seneste uge er blevet evakueret fra området i delstaten Victoria – også tusindvis af edderkopper har været på flugt.

Spindene kan nå ganske højt op. Foto: JEFF HOBBS

For at komme hurtigt væk har edderkopperne simpelthen skudt massevis af spind ud for at gøre det muligt at komme væk fra det våde jordniveauet, hvor de normalt lever.

De mange spind har skabt en form for balloneffekt, som har gjort det muligt for edderkopperne hurtigt at komme op til et tørrere og mere sikkert område.

»Når der kommer så meget regn og oversvømmelser, kan dyr og insekter, der ellers lever på jorden ikke bo der mere, så de gør det samme som os. De flytter højere op,« forklarer professoren Dieter Hochuli fra University of Sydney til CNN.

Det har skabt et helt specielt – smukt – fænomen, hvor de tusindvis af edderkoppers spind bliver til ét stort tæppe, der lægger sig over naturen. Billederne i artiklen her er fra en kilometerlang strækning langs en landevej ved kysten i Gippsland. De vil efterhånden blive båret væk af vinden og forsvinde igen.

En af edderkopperne på de mange sammenflettede spind. Foto: JEFF HOBBS

Midt i skønheden skabt af edderkopperne har stormen også medført tragedier for befolkningen. Der er rapporteret om mindst to dødsfald i ødelæggelserne.

Samtidig har flere fået ødelagt deres hjem, mens der stadig ikke er strøm i flere områder.

Se flere billeder af det særlige edderkoppefænomen herunder:

Tusindvis af edderkopper er kravlet i sikkerhed på en stolpe. Foto: JEFF HOBBS

Det er et flot syn. Foto: CAROLYN CROSSLEY via FACEBOOK