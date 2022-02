Porche, Audi og Lamborghini.

Det er bare nogle af de Volkswagen Group-køretøjer, der er blevet efterladt i Atlanterhavet på vej til USA.

Onsdag eftermiddag brød fragtskibet Felicity Ace nemlig i brand nær Azorerne. Det skriver mediet Bloomberg.

Skibets 22 besætningsmedlemmer blev evakueret, mens 3.965 køretøjer blev efterladt i flammerne.

The ship, Felicity Ace, which was traveling from Emden, Germany where Volkswagen has a factory, to Davisville, in the U.S. state of Rhode Island, burns more than 100 km from the Azores islands, Portugal, February 17, 2022. Picture taken February 17, 2022. Portuguese Navy/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Foto: PORTUGUESE NAVY Vis mere The ship, Felicity Ace, which was traveling from Emden, Germany where Volkswagen has a factory, to Davisville, in the U.S. state of Rhode Island, burns more than 100 km from the Azores islands, Portugal, February 17, 2022. Picture taken February 17, 2022. Portuguese Navy/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Foto: PORTUGUESE NAVY

Og skibet – der er på størrelse med tre fodboldbaner – blev efterladt ubemandet og drivende.

Ifølge talsperson for Porsche, Luke Vandezande var omkring 1100 af deres køretøjer ombord.

Men trods den tabte fortjeneste lyder beskeden, at de er lettede over, at de 22 besætningsmedlemmer er i sikkerhed og har det godt.

En talsmand for Lamborghini derimod afviser at kommentere på hvilke modeller, der var ombord – samt hvor mange.

På de sociale medier har hændelsen fået flere til tasterne.

Blandt andre Matt Farah, der på Twitter har delt sin store skuffelse:

»Boxster Spyder med Deman 4.5 motor og 'shorty gears' er alle tiders bedste sportsbil, uden sammenligning. Jeg havde specificeret den præcis som jeg ville have den. Jeg kommer mig ikke over det,« lyder tweetet.

Mitsui OSK Lines Ltd, operatøren bag Fercility Ace, oplyser at have hyret et selskab til at håndtere situationen.

Samt at begrænse skaderne og finde en løsning af situationen er deres hovedprioriteter.

Ifølge mediet Bloomberg er det ikke første gang, at VW Group har mistet køretøjer til søs. I 2019 brændte 'The Grade America' og sank med mere end 2000 luksus biler.