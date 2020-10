De mange døde sælunger taler deres eget dystre sprog

Men eksperterne kan ikke forklare det tragiske mysterium ved Atlanterhavskysten i det sydlige Afrika.

Sådan er situationen i korte træk, efter et kæmpestort antal døde sælunger de seneste under er blevet fundet i strandkanten på halvøen Pelican Point ved Walvis Bay i Namibia.

Lokale eksperter har tidligere skønnet, at der sammenlagt har ligget omkring 5000 døde sælunger på de vidtstrakte sandstrande, men det tal var sandsynligvis for lavt.

Efter at have haft droner i luften man man nu i stedet, at det snarere drejer sig om 7.000 sælunger.

»Antallet er virkelig, virkelig højt. Vi kender stadig ikke den præcise årsag til sælungernes død, der sikkert skyldes flere ting. Det kan være sult, sygdom, giftstoffer i vandet - eller måske en kombination af mange faktorer,« siger marinebiolog Naude Dreyer fra Namibias havbeskyttelsesorganisation til nyhedsbureauet Reuters.

De lokale eksperter forsøger at komme nærmere en forklaring på sælernes massedød ved at indsamle prøver fra nogle af de døde dyrs kroppe med henblik på nærmere undersøgelser.

Den omfattende sældød har ikke alene ramt helt små unger, men også nogle unger fra sidste år samt enkelte voksne sæler.

.