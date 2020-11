Flere tusinde demonstranter har i løbet af tirsdag samlet sig i området omkring Det Hvide Hus. Flere truer med at blive i flere uger, hvis Trump vinder valget.

Betjente har også taget opstilling i området, og der har tilsyneladende været optøjer mellem politi og demonstranter.

Det er ifølge DailyMail sket, efter demonstranterne ikke har fulgt politiets ordrer, da de blev bedt om at flytte et køretøj, der var ulovligt parkeret. En person skulle være anholdt, skriver mediet.

Flertallet af demonstranter støtter 'Black Lives Matter' og 'Shutdown'-bevægelsen, der begge ønsker Joe Biden som USA's nye præsident.

WHITE HOUSE: at least one arrest has already occurred via reports from @realJamesKlug

pic.twitter.com/RghCruIBUa — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) November 3, 2020

På Twitter deler flere videoer af situationen.

Demonstranterne har først og fremmest planer om at afholde en otte timer lang protest og har medbragt en storskærm, der løbende vil vise valgresultatet.

Det er tirsdag valgstederne lukker, og stemmerne optælles i det amerikanske præsidentvalg.

Menneskemængderne af demonstranter indeholder både kristne, der beder for fred, folk der danser til gogo-musik og så er der få Trump-støtter til stede, men de er næsten ikke til at få øje på.

#NOW: The first polls are starting to close on election night, and a crowd is gathering in downtown D.C. outside the fenced-off northern approach to the White House.



Protests are likely to stretch into the late night. Organizers are stockpiling water, food and medical supplies. pic.twitter.com/yVfDokBbmB — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) November 3, 2020

På trods af at planen først og fremmest er otte timer med protester, så har særligt folk fra 'Black Lives Matter'-bevægelsen forberedt sig i flere måneder på, at proteserne kan komme til at vare flere uger.

Via videopkald og få fysiske møder har organisatører trænet sammen med demonstranter.

Anti-Trump demonstranter foran Det Hvide Hus. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Anti-Trump demonstranter foran Det Hvide Hus. Foto: OLIVIER DOULIERY

Det har man gjort for at være klar til både at møde politiet, hvis der opstår voldelige episoder og foretage længere protester.

Alt det bliver sat i kraft, hvis Biden taber valget.