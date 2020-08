Protesten afholdes på årsdagen for Martin Luther Kings historiske tale "I Have a Dream".

Tusindvis af mennesker er fredag samlet til en demonstration i Washington, hvor de under sloganet "Fjern knæet fra vores hals" kræver et opgør med racisme og politivold i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA har været præget af store protester mod racisme, siden den sorte mand George Floyd i maj blev kvalt, mens en politimand pressede sit knæ mod hans hals.

Fredagens demonstration markerer samtidig 57-årsdagen for borgerrettighedsforkæmper Martin Luther Kings historiske "I Have a Dream"-tale.

I talen fra 1963 drømte King om en fremtid, hvor hans børn "ikke ville blive dømt på farven på deres hud, men på deres karakter".

Borgerrettighedsforkæmperens søn, Martin Luther King III, gik fredag på talerstolen ved Lincoln Memorial foran den store forsamling.

Her opfordrede han til, at amerikanerne ved præsidentvalget i november stemmer "for at beskytte den frihed, som tidligere generationer har kæmpet så hårdt for at vinde".

- Der er et knæ presset mod demokratiets hals, og vores nation kan kun leve i en vis tid uden frihedens ilt, sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Protesterne i USA er denne uge blusset op igen, efter at den sorte mand Jacob Blake søndag blev skudt flere gange i ryggen af en hvid betjent.

Fredagens demonstration tager ifølge arrangørerne højde for risikoen for smittespredning med coronavirus på flere måder.

Der er eksempelvis kun blevet arrangeret busser fra områder, hvor smitten ikke er for udbredt.

Derudover er der tilbud om gratis coronatest ved demonstrationen. Undervejs bad en taler deltagerne om at stille sig med armene spredt ud for at sikre afstand mellem folk.

I USA har sorte mennesker vist sig at blive ramt særligt hårdt af coronapandemien. Risikoen for smitte er højere for sorte - ligesom at de også er mere udsatte i forhold til at miste deres arbejde under pandemien.

/ritzau/