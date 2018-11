Demonstranter i USA kræver, at Robert Muellers Rusland-undersøgelse fortsætter trods justitsministers afgang.

Tusindvis af amerikanere var torsdag på gaden i New York, Washington og en lang række andre byer i USA. De kræver, at Robert Muellers Rusland-undersøgelse fortsætter trods justitsminister Jeff Sessions' afgang.

Demonstranter samledes torsdag aften på Times Square i New York. Det skete blandt andet med tilråbene "hænderne væk fra Mueller" og "ingen er hævet over loven".

Nogle demonstranter havde medbragt plakater med påskriften "sandheden må sejre" og "afskaf og erstat Trump".

Tilsvarende demonstrationer blev afholdt i byer over hele USA torsdag.

Arrangørerne hævder, at udnævnelsen af en ny fungerende justitsminister er "et bevidst forsøg på at afspore specialanklagerens undersøgelse".

Præsident Donald Trump bad onsdag justitsminister Jeff Sessions om at træde tilbage fra posten.

I stedet blev Sessions' stabschef, Matthew Whitaker, indsat som fungerende justitsminister. Whitaker betragtes vidt og bredt som særdeles loyal over for Trump og har flere gange udtalt sig kritisk om Robert Muellers undersøgelse.

