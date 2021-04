Stor demonstration finder sted midt i fornyet debat om, hvordan Tyskland skal bremse en tredje smittebølge.

Over 10.000 mennesker har lørdag deltaget i en demonstration i Stuttgart mod den tyske regerings coronapolitik.

Det meddeler en talsmand for politiet i byen.

De fleste af deltagerne bar ikke mundbind og holdt ikke afstand til andre.

En del bar bannere med slagord som "Stop covid-diktaturet".

- Tiltagene er for meget, siger en af demonstranterne, Evelyn.

Hun kræver i lighed med de øvrige demonstranter, at coronatiltagene ophæves. Og hun tror ikke på de officielle statistikker over antal døde og smittede, forklarer hun.

Demonstrationen var fredelig, og politiet greb ikke ind for at opløse den.

Ved 18-tiden havde de fleste forladt demonstrationen, men der var fortsat et par tusinde mennesker på stedet, meddeler politiet.

Det er bevægelsen Querdenken, der står bag protesten. Den har stået bag flere store demonstrationer i Tyskland og samler både personer på den yderste højrefløj og venstrefløj samt vaccinemodstandere og tilhængere af konspirationsteorier.

- Jeg er imod, at det er obligatorisk at blive vaccineret, siger en demonstrant ved navn Rainer.

I Tyskland foregår der en til tider ophedet debat om, hvorvidt de restriktioner, der skal bremse smittespredningen, skal skærpes. Tal fra myndighederne viser, at en tredje smittebølge har ramt Tyskland.

Regeringen er lige nu ved at undersøge, om der kan indføres ens tiltag over hele landet.

Det skal ske for at "stoppe en tredje bølge, hvis de regionale tiltag er utilstrækkelige", sagde en regeringstalsmand lørdag.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, ønsker at indføre skrappe tiltag for at begrænse virusset. Hun har talt om muligvis at indføre natligt udgangsforbud - noget der aldrig har været indført på landsplan.

Tyskland har oplevet et stigende antal smittede. I den forgangne uge steg antallet af smittede til 131 tilfælde ud af 100.000 indbyggere.

