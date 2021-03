Med lys i hænderne og billeder af både de dræbte og Aung San Suu Kyi samledes tusinder i Yangon.

Tusindvis af mennesker var fredag aften samlet i Myanmars største by, Yangon, for at tænde lys til ære for de mindst 70 ofre, der i de seneste uger har mistet livet i protester mod militærets kup.

De mange mennesker trodsede et natligt udgangsforbud, som landets militære magthavere har indført i et forsøg på at stoppe protesterne.

Det skriver netmediet The Irrawaddy.

Folk samledes i Hedlan-distriktet i Yangon, mange af dem med lys i hænderne. Andre med skilte med billeder af landets afsatte civile leder, Aung San Suu Kyi.

Også i andre byer rundt om i landet samledes folk for at mindes de dræbte.

Det sker på trods af truslen om vold og hårdhændet behandling i øvrigt fra myndighedernes side, skriver den civile ulydighedsbevægelse, CDM, på Twitter.

- Vi udviser en utrolig robusthed og mod over for den barbariske brutalitet og ekstreme vold. Vær nu venlige at gøre jeres arbejde, internationale samfund, skriver CDM, der står i spidsen for en generalstrejke i protest mod kuppet.

Myanmar har været præget af omfattende og daglige demonstrationer, siden militæret tog magten ved daggry 1. februar.

Demonstranterne kræver, at den populære Suu Kyi og hendes regering bliver genindsat.

Truslen om vold fra militærets og politiets side er steget i de seneste uger. Hvor sikkerhedsstyrkerne i starten brugte tåregas og vandkanoner, har de nu optrappet og skyder oftere med skarpt.

- Det er hjerteskærende at bevidne den terror og lovløshed, der bliver udvist af dem, der ulovligt har taget magten i Myanmar, siger FN's særlige rapportør for menneskerettigheder i det sydøstasiatiske land, Thomas Andrews, i FN's Menneskerettighedsråd i Genève.

- Vi må fratage juntaen dens følelse af, at den har straffrihed.

Samtidig betegner han det som "absurd", når militæret hævder, at det bruger "den største tilbageholdenhed" over for demonstranterne.

Andrews oplyste torsdag, at mindst 70 mennesker er blevet slået ihjel i Myanmar, siden militæret tog magten.

