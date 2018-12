En million vælgere var udelukket fra at stemme i DRCongos ebolaramte områder, men trodsede myndighederne.

Tusindvis af mænd og kvinder samledes søndag i byen Beni i det nordøstlige hjørne af Den Demokratiske Republik Congo for at afgive deres stemmer.

De skriver navnet på deres foretrukne kandidat på et stykke papir og håber, at nogen tager det alvorligt.

Beni ligger i det område, der er ramt af ebolaudbruddet i DRCongo.

Tidligere på ugen besluttede landets valgmyndigheder noget overraskende at udelukke en million mennesker i dette område fra at stemme ved søndagens præsidentvalg.

Begrundelsen er, at smittefaren øges ved valgstederne, hvor mange mennesker er samlet.

Det fik indbyggere i Beni og andre byer til at demonstrere med krav om, at de fik lov at stemme sammen med resten af landet.

Udskydelsen af valget i Beni og andre byer i det østlige DRCongo, hvor oppositionen har mange tilhængere, svækker valgets troværdighed, mener præsidentens politiske modstandere.

Mange vælgere i Beni besluttede, at de ikke kunne vente med at afgive deres stemmer.

De samledes derfor ved et stadion i byen, hvor de med valgkortet i hånden ventede på at få lov at stemme - men ikke uden først at spritte hænderne af for at mindske faren for ebolasmitte.

Hjælpeorganisationen International Rescue Committee advarede om, at DRCongos myndigheder politiserer udbruddet af ebola ved at udskyde valget i dele af landet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO understreger, at beslutningen om at udskyde valget udelukkende er taget af regeringen i DRCongo, som ikke har konsulteret WHO.

- Vi blev ikke bedt om at rådgive om at udskyde valget i de ebolaramte områder. Vi vidste ikke noget om udskydelsen, før valgkommissionen meddelte det, siger Tarik Jasarevic, der er talsmand for WHO, til Ritzau.

Valgdagen har flere steder været præget af uroligheder.

I den østlige del af landet blev en politimand og en civil dræbt, da der opstod en uoverensstemmelse om mulig valgsvindel, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politimanden skød og dræbte en ung mand, der var involveret i skænderiet. Derpå tævede menneskemængden politimanden ihjel, oplyser et øjenvidne og en politiker, der var til stede.

