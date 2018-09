Demonstrationer mod den russiske regerings pensionsplaner kommer trods indrømmelser fra præsident Putin.

Moskva. Tusinder af russere har søndag demonstreret mod regeringens planer om at sætte pensionsalderen op i Rusland.

Protesterne kommer, selv om præsident Vladimir Putin tidligere på ugen trak lidt i land med den planlagte pensionsreform.

Søndagens demonstrationer i Moskva, Skt. Petersborg, Jekatarinburg og andre større byer viser, at pensionsalderen fortsat er et følsomt politisk emne for regeringen at kaste sig ud i.

I dag kan russiske kvinder blive folkepensionister, når de fylder 55. For mænd er det 60 år.

I en tale på tv onsdag tog Putin for første gang personligt ansvar for de planlagte ændringer i pensionsalderen.

I Moskva samlede der sig cirka 9000 mennesker et par kilometer fra regeringens sæde i Kreml.

Mange bar røde bannere som en understregning af, hvem der primært står bag protesterne: Ruslands Kommunistiske Parti.

- Vi stoler ikke på Forenet Rusland, kunne der læses på et stort banner, med henvisning til Putins parti.

- I dag protesterer vi over hele Rusland mod denne kannibalistiske reform, lød det fra den mangeårige leder af kommunistpartiet, Gennadij Sjuganov.

Regeringen fremlagde i juni sin plan. Her hed det, at pensionsladerne for kvinder skulle stige fra 55 til 63 år, mens mænds pensionsalder skulle hæves fra 60 til 65.

Men Putin sagde i sin tv-tale, at han vil ændre forslaget, så kvinder kan gå på pension som 60-årige.

/ritzau/Reuters