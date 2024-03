Langt de fleste fanger er flygtet fra et fængsel i Haiti, der blev angrebet af bevæbnede bander lørdag aften.

Tusinder af fanger kan være flygtet fra et fængsel i Haiti efter voldelige sammenstød lørdag aften lokal tid, hvor bevæbnede bander angreb fængslet.

Det lyder også, at sammenstødene har kostet flere livet, og regeringen har besluttet at sende landet i kriseberedskab.

Søndag stod mange døre åbent i fængslet, hvor der kun er få fanger tilbage.

Fængslet, der er bygget til 700 fanger, havde ifølge en opgørelse fra februar sidste år 3687 indsatte.

Ifølge avisen Miami Herald var der flere bandeledere blandt fangerne.

Det er uklart, hvor mange fanger der er flygtet, men ifølge kilder ved fængslet er det langt størstedelen af dem.

Ifølge flere kilder har flere personer desuden mistet livet under sammenstødene.

Det melder menneskerettighedsgruppen RNDDH ifølge nyhedsbureauet AFP, og det samme siger AFP's egen journalist på stedet.

- Vi har talt mange indsattes kroppe, siger Pierre Esperance, der repræsenterer RNDDH.

AFP's journalist, som søndag har besøgt fængslet, melder at have set omkring 12 lig uden for bygningen.

Regeringen har efter angrebene erklæret, at man går i kriseberedskab. Det skriver dpa.

Det skal gælde i 72 timer, og der vil samtidig blive indført udgangsforbund fra klokken 18 til klokken 05. Det skal "få situationen under kontrol."

Angrebene "medførte dødsfald og sårede politi- og fængselsbetjente, farlige indsatte, der nu er flygtet, og ødelæggelsen af faciliteterne", siger regeringen i en udtalelse ifølge dpa, men den sætter ikke antal på de dræbte.

En medarbejder i fængslet siger til Reuters, at 99 fanger havde valgt at blive i deres celler af frygt for at blive ramt af en kugle, da bevæbnede bander angreb fængslet.

- Jeg er den eneste, der er tilbage i min celle, siger en fange.

- Vi sov, da vi hørte lyden af skud. Dørene til cellerne er ødelagt.

Det lille caribiske land har i den seneste tid været plaget af omfattende uroligheder og bandevold.

Den haitianske bandeleder Jimmy Cherizier har truet med at ville afsætte landets premierminister, Ariel Henry.

Cherizier, der er tidligere politimand og nu underlagt sanktioner af USA og FN, har opfordret Haitis bander til at slå sig sammen mod præsidenten.

Henry har i ugens løb været på besøg i Kenya for at underskrive en aftale, der betyder, at Haiti modtager 1000 politibetjente fra det afrikanske land.

Torsdag blev fire politibetjente ifølge landets politiforbund dræbt i kampe mod bandemedlemmer. Flere andre er blevet såret i de seneste dages uroligheder.

Haiti anmodede allerede i 2022 det internationale samfund om hjælp til at bekæmpe banderne, der kontrollerer det meste af Port-au-Prince.

Bahamas har tilbudt at sende 150 betjente til Haiti, mens Jamaica samt Antigua og Barbuda også har sagt, at de er villige til at give en hånd med.

Tidligere på ugen tilbød det vestafrikanske lande Benin at sende 2000 soldater til Haiti.

