Tusindvis af mennesker gik lørdag på gaden i en stor demonstration i den østtyske by Erfurt i delstaten Thüringen. Demonstrationen er vendt mod det fremmedfjendtlige parti AfD, som gik markant frem ved et nyligt delstatsvalg og udløste et lille politisk jordskælv i de store politiske partier på landsplan. Christian Mang/Reuters