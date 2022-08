Lyt til artiklen

Det er ikke en helt ukompliceret operation at nedrive to højhuse.

Det måtte tusindvis af beboere i Delphi sande, da de forud for nedrivningen af de to tårne Apex og Ceyane, blev evakueret søndag morgen.

De to tvillingetårne på 103 meter skulle sprænges søndag i en operation, som forventede at vare fra 12 til 15 sekunder.

Tårnene er de største bygninger, der nogensinde er blevet nedrevet i Indien.

Årsagen er, at Indiens Højesteret sidste år dømte, at bygherrerne af tårnene havde brudt en række regler i opbygningen.

Der blev brugt mere end 3.700 kilo eksplosiver til nedrivningen.

Først fem timer efter nedrivningen fik beboerne i nærområdet lov til at vende tilbage til deres hjem, ligesom det også først var der, at flere store veje omkring tårnene blev genåbnet.

Opførelsen af ulovlige bygninger i Indiens byer er ikke et sjældent syn ifølge CNN.

Det er dog sjældent, at de bliver revet ned.

Derfor var de lokale, som boede i nærheden af de to tårne, også forud for nedrivningen nervøse for, at den store operation ville føre til skader på deres hjem på grund af kraften fra eksplosionen.