Byen Midland kan stå under tre meter vand i løbet af nogle timer, lyder advarslen fra Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, efter to dæmninger er brudt sammen i staten på grund af for meget regn.

Det har tvunget myndighederne til at erklære undtagelsestilstand og evakuere op mod 10.000 mennesker. Det skriver Sky News.

Der er sket et digebrud på to dæmninger, Edenville og Sanford, som begge er brudt sammen på grund af det kraftige regnvejr, der har ramt området de seneste dage. Folk, der lever i nærheden af de to dæmninger, har fået besked på at evakuere med det samme.

Floodwaters overflow at Sanford Dam, Michigan, U.S. in this May 19, 2020 picture obtained from social media. TC VORTEX /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: TC VORTEX Vis mere Floodwaters overflow at Sanford Dam, Michigan, U.S. in this May 19, 2020 picture obtained from social media. TC VORTEX /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES. Foto: TC VORTEX

»I løbet af de næste 12-15 timer kan centrum af byen Midland ligge under næsten tre meter vand,« sagde guvernør Whitmer på et pressemøde.

»Omkring 3.500 hjem og cirka 10.000 beboere har fået besked på, at de skal evakueres,« siger Mark Bone fra Midland.

Der foreligger ingen oplysninger om sårede eller døde, men indbyggerne har fået besked på, at det nok er en god idé at søge højre op fra flodlejerne.

Den nationale vejrservice NWS siger, at to floder i Michigan - Tittabawassee River ved Midland og Rifle River nær Sterling - var oversvømmet.

Dæmningsbruddet ved Edenvilledæmningen. Vandet er brudt gennem diget. Foto: RYAN KALETO Vis mere Dæmningsbruddet ved Edenvilledæmningen. Vandet er brudt gennem diget. Foto: RYAN KALETO

Desuden har NWS erklæret risiko for oversvømmelser længere nede ad flodløbene.