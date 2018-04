Hovedbanegården, museum og ministerium i tysk hovedstad lukker, mens bombe fra verdenskrigen uskadeliggøres.

Berlin. Tusindvis af mennesker er fredag eftermiddag evakueret fra et område omkring Berlins hovedbanegård. Her skal en ueksploderet bombe på 500 kilo fra Anden Verdenskrig uskadeliggøres.

Tog, sporvogne og busser er omdirigeret, så bomberyddere kan fjerne den britiske bombe.

Den er fundet mere end 70 år efter, at allierede styrker bombede den tyske hovedstad.

Myndighederne har erklæret en evakueringszone med en radius på 800 meter omkring den bygning nær hovedbanegården, hvor bomben er fundet.

Dagligt plejer 300.000 passagerer at passere gennem hovedbanegården.

Andre bygninger i den ryddede zone er et militærhospital, økonomiministeriet, et kunstgalleri og et museum.

Mange tusinde beboere har fået besked om at holde sig væk, indtil politiet giver klartegn.

Mere end 70 år efter krigen er det ikke unormalt at finde ueksploderede bomber. De kaldes også blindgængere. Bomberne kan, hvis de ikke håndteres rigtigt, være ekstremt farlige for borgerne.

Det skønnes, at der er 3000 ueksploderede bomber tilbage i Berlin.

/ritzau/AFP