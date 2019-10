20.000 indfødte kan være på vej mod Ecuadors hovedstad for at demonstrere mod øgede benzinpriser onsdag.

Hundredvis af indfødte ecuadorianere og landmænd stødte mandag sammen med sikkerhedsstyrker, da de marcherede mod hovedstaden Quito for at protestere mod stigende brændstofpriser.

Politiet og militæret brugte tåregas i et forsøg på at sprede de mange demonstranter i den lille by Machachi i udkanten af Quito.

Demonstranterne råbte slagord og blokerede veje i Machachi med brændende bildæk.

- Flere end 20.000 indfødte ecuadorianere er på vej mod Quito, siger Jaime Vargas, der leder paraplyorganisationen for indfødte La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Conaie spillede tilbage i 2000 en hovedrolle, da daværende præsident Jamil Mahuad blev tvunget til at træde tilbage under en anden økonomisk krise i landet.

Ecuador har været ramt af demonstrationer, efter at øgede priser på brændstof på op til 120 procent trådte i kraft den 3. oktober.

Tusindvis af indfødte er ifølge Conaie på vej mod Quito til en stor demonstration, der er planlagt til at finde sted onsdag.

Allerede søndag satte mange demonstranter fra den sydlige Andean-provins kurs mod hovedstaden. Nogle af dem er gående, mens andre får lift af forbikørende.

Demonstranterne oplyser, at andre grupper af indfødte ligeledes er på vej mod Quito fra den nordlige del af landet for at deltage i onsdagens protest.

Demonstrationerne er de største i Ecuador i et årti og er ført an af transportfagforeninger, men omfatter også studerende og andre.

