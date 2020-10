Mandag morgen stillede en mørkhåret kvinde – iført en bordeaux frakke – sig op foran den polske ambassade i Kiev i Ukraine.

Her stod hun i få sekunder, før hun lod sin lange frakke falde til jorden og viste sin nøgne krop til de forbipasserende.

Kvinden havde nemlig ikke en trevl på kroppen – til gengæld stod der med sprittusch skrevet:

'My body is my choice' – oversat til dansk: 'Min krop er mit valg'.

En mørkhåret kvinde stillede sig mandag morgen foran den polske ambassade i Kiev for at gøre opmærksom på den seneste abortlov i Polen

Kort tid efter kom de ukrainske myndigheder til stedet og fik med tvang fjernet den ukrainske feminist.

Her bliver kvinden fjernet.

Men hvorfor er det så vigtigt?

Jo, for den nøgne kvinde er rasende og forsøger at sætte fokus på noget, som mange polakker gør i disse dage:

Den nye abortlov, som er ved at blive vedtaget i Polen.

Loven vil nemlig betyde, at en abort kun kan blive foretaget, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt, incest, eller hvis den udgør en trussel mod morens liv eller helbred.

Hidtil har det også været muligt for gravide at få fjernet et alvorligt misdannet foster, men det har en forfatningsdomstol nu vurderet til at være forfatningsstridigt.

På den måde er Polens abortlov, der i forvejen var blandt de ultimativt mest restriktive, blevet endnu mere restriktiv.

Og det er noget, der har fået tusinder af polakker på gaden – både i Polen og i andre lande.

Den restriktive lov er et resultat af et katolsk og konservativt Polen, og derfor var det også meget symbolsk, at landets borgere søndag stormede én bestemt bygning flere steder i landet.

En kvinde under en demonstration søndag i Polen.

Kirker.

Videoer viser, hvordan demonstranter råbte 'Vi har fået nok' og 'barbarer' inde i en kirke i byen Poznań.

Derudover bar demonstranterne store skilte med tegninger af gravide og korsfæstede kvinder.

I en anden by – Katowice i det sydlige Polen – stimlede mere end 7.000 demonstranter sammen foran byens store katedral og råbte:

'Det her er krig' og 'Vi kræver en menneskelig lov – ikke en kirkelig lov'.

Demonstrationer i Polen søndag.

Dertil kommer, at flere polske medier i løbet af søndagen bragte billeder af kirkevægge, hvor demonstranter med graffiti havde skrevet 'kvinders helvede'.

Polen er et af de få lande i Europa, der ikke tillader en kvinde at få fjernet sit foster, hvis hun ønsker det eller ønsker abort på grund af sociale forhold.

Og nu går man altså skridtet videre og vil nægte kvinder abort, hvis en foster er decideret misdannet.

Langt størstedelen af de 2.000 aborter, der foretages om året i Polen, bliver ellers udført på grund af misdannede fostre.

Til sammenligning viser de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen i Danmark, at der herhjemme bliver foretaget mellem 14.000 og 15.000 provokerede aborter om året, og det er vel at mærke i et land, der har et indbyggertal på en ottendedel af Polens.

Der har før været debat om, hvorvidt EU skal tillade, at et medlemsland har en abortlov, der fratager kvinden et valg om, hvorvidt hun vil have en abort eller ej.

Lige nu er der dog ingen krav eller regler, og dermed kan EU-lande som Malta og Polen altså have love, der adskiller sig voldsomt fra de fleste andre EU-medlemslande.