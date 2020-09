10.000 er gået på gaden i den fjerne russiske region Khabarovsk og ytrer støtte til Navalnyj og hviderussere.

De ugentlige protester mod det russiske styre fortsatte lørdag i den fjernøstlige region Khabarovsk.

10.000 var mødt op for at protestere mod fængslingen af en populær regional guvernør, og en del udtrykte deres vrede over, at oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj er blevet et offer for nervegift.

Protesterne er blevet gentaget på lørdage siden 9. juli, efter at guvernøren Sergej Furgal blev anholdt af en særlig politienhed. Han er sigtet for drab.

Hans tilhængere siger, at hans anholdelse er politisk motiveret.

Mange af demonstranterne udtrykte også støtte til protesterne i Hviderusland.

Det er de mest vedvarende protester, der har været mod det russiske styre under de 21 år, hvor præsident Vladimir Putin har været ved magten.

/ritzau/Reuters