Lørdag eftermiddag var der i alt organiseret 27 demonstrationer og aktioner i den østtyske by.

Den østtyske by Leipzig blev i weekenden præget af en række demonstrationer og protestaktioner vendt mod blandt andet corona-restriktioner.

Den største demonstration med omkring 16.000 deltagere var organiseret af bevægelsen "Querdenken". Den var vendt mod myndighedernes indførelse af forbud og restriktioner, som skal mindske udbredelse af coronasmitte.

"Querdenken" har sit udspring i Stuttgart. Querdenken betyder at tænke ud af boksen. De lokale myndigheder besluttede lørdag morgen at tillade den store demonstration i det centrale Leipzig trods smittefaren.

Lørdag eftermiddag var der i alt planlagt 27 demonstrationer og aktioner i byen og et stort antal politifolk var sat ind i en "meget intensiv indsats", da der var frygt for voldsomme gadekampe med "radikaliserings-potentiale" blandt demonstranterne.

Tilladelsen til demonstrationerne på et tidspunkt, hvor der er indført nye omfattende corona-restriktioner, har ført til harme i nogle kredse.

- Det er svært at forklare, hvordan det hænger sammen, at kun personer fra maksimalt to husstande kan mødes, når over 16.000 mennesker må mødes på samme plads, siger en talsmand for bystyret, Matthias Hasberg.

Iagttagere siger, at der højst kan være 5000 mennesker på den centrale Augustusplatz, hvis reglerne om afstand skal holdes.

Myndighederne har bedt byens indbyggere om helt at undgå de centrale bydele lørdag.

Der har tidligere været store demonstrationer i Berlin imod coronarestriktioner. Delstaten fik i september indledningsvist nedlagt forbud mod en stor demonstration, men beslutningen blev appelleret, så den gerne måtte gennemføres. Omkring 38.000 deltog så i en demonstration først i september.

1. august deltog titusindvis af mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstration.

Den blev også opløst, kort efter at den var begyndt, fordi der ikke blev holdt afstand. Blandt deltagere var der både folk fra den yderste højre- og venstrefløj.

