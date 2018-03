Demonstrationer og uroligheder i Barcelona efter anholdelser af fem separatistledere og skærpede anklager.

Barcelona. Det kom sent fredag og tidligt lørdag til sammenstød mellem demonstranter og politi i Barcelona. Det skete, da tusinder gik på gaden for at protestere mod anholdelser af fem catalanske separatistledere.

Mindst 24 personer blev såret under gadekampe, viser tal fra redningstjenesten.

Spaniens højesteret sendte tidligere fredag fem catalanske ledere i fængsel - deriblandt den seneste kandidat, som er opstillet til at blive regional præsident, Jordi Turull.

Højesteret sagde, at i alt 13 centrale catalanske ledere vil blive retsforfulgt for oprør.

Dommeren Pablo Llarena afgjorde, at de fem anholdte skal fængsles, fordi politiet frygter, at de muligvis vil forsøge at flygte til udlandet for at undgå at blive retsforfulgt.

I alt er 25 personer, som udgør kernen i separatistbevægelsens ledelse, blevet anklaget i forbindelse med det separatistiske oprør sidste år.

Der er rejst anklager om oprør, om misbrug af betroede midler og opsætsighed mod staten, hvilket er en skarp opstramning i anklagerne mod separatisterne fra den nordøstlige region.

Tusindvis af cataloniere demonstrerede tidligere på måneden i Barcelona, med krav om at de folkevalgte former en regering, der kæmper videre for løsrivelse fra Spanien.

Regionen mistede et delvist selvstyre, da centralregeringen greb ind i forlængelse af en folkeafstemning om løsrivelse og en uafhængighedserklæring i oktober sidste år.

Befolkningen i Catalonien er nogenlunde lige delt mellem ønsket om at forblive del af Spanien og ønsket om løsrivelse. Det viste en meningsmåling i denne måned.

Den tidligere regionspræsident i Catalonien Carles Puigdemont flygtede til Belgien under krisen. Puigdemont meddelte tidligere på året, at han har opgivet drømmen om igen at stå i spidsen for Catalonien.

/ritzau/AFP