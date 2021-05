Sundhedsmyndighederne i den afrikanske stat Malawi har brændt 19.610 overskredne doser af AstraZenecas covid-19-vaccine. Det er sket for at forsikre befolkningen om, at enhver vaccine, de får tilbudt, er sikker.

Det er det første afrikanske land, der brænder noget vaccine, der har overskredet holdbarhedsdatoen.

Befolkningen har ikke været meget for at blive vaccineret, så sundhedsfolk i landet håber, at afbrændingen vil få flere til at tro på, at sikkerheden er i orden.

Af en befolkning på circa 18 millioner mennesker har Malawi set 34.232 bekræftede smittetilfælde med coronavirus. 1.153 er døde med covid-19. Det skriver BBC.

En farmaceut åbner en pakke udløbet AstraZeneca-vaccine for Malawis sundhedsminister, Khumbize Kandodo Chiponda (th.), inden de bliver brændt. Foto: AMOS GUMULIRA

Verdenssundhedsorganisationen WHO opfordrede i begyndelsen landene til ikke at destruere de udløbne doser vaccine. Men WHO har skiftet mening.

Malawi modtog 102.000 doser vaccine fra AstraZeneca 26. marts. De kom til landet fra Den Afrikanske Union, og de har brugt næsten 80 procent af vaccinerne.

Desværre udløb vaccinen 13. april, så de blev taget ud af køleskabene, som de blev opbevaret i.

»Da nyheden spredtes, at vi havde vaccine, som var udløbet, bemærkede vi, at folk holdt op med at komme til vores klinikker for at få en vaccination,« sagde Charles Mwansambo. Han er leder af Malawis helbredsvæsen.

Sundhedsminister Khumbize Kandodo Chiponda løfter en pakke udløbet AstraZeneca-vaccine op, før det bliver brændt i Kamuzu Central Hospital i Lilongwe 19. maj 2021. Foto: AMOS GUMULIRA

Han tilføjede, at afbrændingen af doserne »bare var en formalitet«, da de allerede var blevet ødelagt af at blive opbevaret uden for køleskabene.

I Malawis hovedstad, Lilongwe, er nogle mennesker bekymrede for sikkerheden ved vaccinen. Nogle taler om blodpropper, men der er endnu ikke bevist noget definitivt om vaccinen fra AstraZeneca og eventuelle blodpropper.

Også i Sydsudan har man planer om at afbrænde 59.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca.

Den Afrikanske Union købte oprindelig en million doser af den omtalte vaccine fra Sydafrika og delte den ud til 13 lande i Afrika.

Sydafrika var stoppet med at bruge den, fordi der var usikkerhed om effektiviteten mod den nye variant, der var blevet den dominerende i landet.

Men Malawi modtog først doserne fra AstraZeneca i marts – et par uger før de udløb!