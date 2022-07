Lyt til artiklen

Nedtællingen er begyndt.

For om få måneder går tusindvis af ukrainere en barsk tid i møde, når det kolde vejr erobrer landet.

Og det kommer til at have fatale konsekvenser for de fortsat mange ukrainere, der står uden tag over hovedet og ikke har ressourcer til at forlade landet.

For kigger man rundt omkring på landskaberne, er det mildt sagt ren ødelæggelse, man ser, så langt øjet rækker. Og zoomer man ind på de civile huse, ligger de i murbrokker, der er ikke nogen vinduer, dørene er smadret og væggene sprængt væk.

Foto: Jakob Illeborg Vis mere Foto: Jakob Illeborg

Præsident Zelenskyj anmoder derfor om hjælp til genopbygning af det krigshærgede land.

»Det er ikke bare nødvendigt at reparere alt, besætterne har ødelagt, men vi skal også skabe et nyt fundament for vores liv,« har han fortalt i sin seneste videotale.

Men netop genopbygningen er det ultimative dilemma i øjeblikket, hvis man spørger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Man står i en meget alvorlig situation. For tør man genopbygge nu? Gør man det ikke, så forfalder det hele og folk har ikke noget sted at være. Men omvendt, hvem tør genopbygge et område, der kan blive overløbet igen?,« fortæller han.

B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T. Vis mere B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T.

Han understreger, at den ukrainske regering siger, de gør, hvad de kan. Men der sker ikke særlig meget.

»Med det jeg har set med egne øjne, ser jeg ikke andet end endnu en humanitær katastrofe bygge sig op, og nogle meget svære valg om, hvad man skal gøre for at undgå det.«

Det kan i den forbindelse blive svært for Zelenskyj at få overbevist andre om at hjælpe med netop denne forespørgsel.

»Det kan nemlig virke meningsløst for mange. Det er det forfærdelige ved sådan en krig. For vi ved ikke, hvad der sker om en måned eller to. Måske er det hele blevet sprængt i luften igen,« fortæller han.

Alligevel er arbejdet så småt ved at gå i gang rundt omkring i byerne. Blandt andet er en meget berømt bro ved Irpin nord for Kyiv begyndt at blive genopbygget. Det kan du høre nærmere om i videoen øverst i artiklen.

»Derudover er ngo'er i gang med at reparere vinduer og komme plastik på for at holde en lille smule på varmen. Men det er jo slet, slet ikke nok,« understreger han.

»Det er en forståelig bøn om hjælp til genopbygning, men det sker altså samtidig med at krigen raser- nogle steder voldsommere end andre – og der er ikke nogen, der ved, hvor krigen bevæger sig hen,« slår han fast.

Det kan derfor være svært at se en løsning på problematikken.