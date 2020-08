En kvinde i New Zealand har scoret et beløb svarende til 100.000 danske kroner for et kunstværk, der består af tusinder af skråstreger på et stykke A4-papir.

Kunstneren Poppy Lekner vandt prisen for førstepladsen i den prestigefulde konkurrence 2020 Parkin Drawing Prize. Det skriver Sky News.

Hendes kunstværk med navnet 'Forward Slash' blev valgt mellem 482 værker og fik prisen på 25.000 newzealandske dollar.

Lekner er oprindeligt født i England, men hun er siden flyttet til New Zealand.

Og hun indrømmer, at værket ikke er enhvers kop te, skriver New Zealand Herald.

Poppy Lekner afslører, at hun lavede tegningen, dagen før det var sidste udkald til at melde den til Parkin-prisen, skriver avisen.

»Jeg har arbejdet med en masse forskellige udtryk med skrivemaskinen, men jeg har aldrig brug så meget tid, som jeg har gjort i dette tilfælde.«

»Det krævede dedikation at bruge en skrivemaskine til at lave kunst, det er en virkelig anstrengende ting,« sagde hun.

Hun tilføjede at værket var 'en anderledes måde at se, hvad en tegning kan være'.

Charlotte Davy er kunstchef ved New Zealands nationale museum Te Papa, og hun bedømte årets værker:

»Det er sådan et virkelig minimalt stykke kunst, hvor hun virkelig udforsker en slags meditativ proces, hun gør det samme om og om igen. Hun skaber et smukt vævet mønster,« blev hun citeret af internetsiden Stuff for at sige.