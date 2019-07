Adskillige tusinde passagerer er onsdag aften blevet påvirket af problemer med systemerne i kontroltårnet i Gatwick Lufthavn.

Problemerne opstod omkring klokken 18 dansk tid og blev omkring 20:20 meldt løst af teknikere, der var blevet kaldt til stedet.

I mellemtiden blev alle flyvninger fra lufthavnen aflyst.

Ligeligedes blev alle fly på vej til Gatwick Lufthavn - 25 styk - omdirigeret, mens systemerne var nede.

Selvom trafikken nu er på vej til at glide igen, opfordrer Gatwick Lufthavn på Twitter passagerer til at kontakte deres respektive flyselskaber for yderligere informationer.

Lufthavnen undskylder desuden overfor de tusinder af rejsende, der er berørte af situationen.

Netop i disse uger er der særligt travlt i lufthavnen grundet sommerferien.

Gatwick Lufthavn er den ene af fem lufthavne i London og er, hvis man måler på passagerer, den næsttravleste i Storbritannien.

Kun overgået af Heathrow - en anden London-lufthavn.

I 2018 rejstre 46.075.407 passagerer fra Gatwick, mens 80.102.017 rejste igennem Heathrow.

Dermed landede Gatwick som nummer ni på listen over de mest travle lufthavne i Europa, mens Heathrow indtog førstepladsen.

