Det meget kolde vejr (under minus 10 grader), der den sidste uge har ramt de sydlige stater i USA, har haft enorm betydning på de vilde dyr.

I Texas har snestormen betydet at havskildpadderne er blevet bedøvet af kulden. Det skriver Sky News.

Det er umuligt for dem at tage føde til sig og at svømme. Det har betydet, at en stor redningsaktion er sat i gang for at redde dem.

Tusinder af havskildpadder er blevet deponeret i et center i det sydlige Texas af indbyggere – mange af dem personer, som mangler varme i deres eget hjem. Det er jo ikke nødvendigt under normale omstændigheder.

Folk kommer kørende med havskildpadder til centeret. Foto: ED CAUM / CITY OF SOUTH PADRE ISL

»Hvert kvarter er der en bil, der kommer,« siger Ed Caum, der er direktør for kongrescenteret.

Nogle medbringer en eller to havskildpadder, andre en hel del flere. »Vi havde trailerfulde i går med 50 eller 100 skildpadder,« siger han.

Centeret var uden støm og vand indtil tidligt onsdag morgen. De begyndte at tage imod havskildpadder efter at naboen, Sea Turtle Inc., blev overbelastet af de mange skildpadder, der blev bragt ind til dem.

Ifølge Ed Caum har de foreløbigt modtaget flere end 3.500 havskildpadder. Han vil ikke bruge ordet 'reddet', for han ved, at de mister nogle. Der er endnu en koldfront på vej, og han er ikke klar over, hvornår de kan udsætte skildpadderne i havet igen.

De bedøvede havskildpadder ligger og venter på varmen i centeret. Foto: ED CAUM / CITY OF SOUTH PADRE ISL

Nu hvor strømmen er kommet tilbage i kongrescentret, har de fået temperaturen op på 15 grader celsius, og de gør hvad de kan for at redde så mange havskildpadder som muligt.