Civile flygter fra byer i Nordsyrien for at komme til områder, som Tyrkiet ikke bomber ifølge organisation.

Tusinder af civile er på flugt fra de tyrkiske bombardementer af byer i det nordlige Syrien.

Det oplyser det sædvanligvis velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

- Tusinder er flygtet fra Ras al Ain og landområderne ved Tel Abyad, hedder det.

De civile forsøger at nå frem til områder, som endnu ikke er ramt af de tyrkiske kampfly.

Tyrkiet indledte onsdag eftermiddag sin indrykning i det nordøstlige Syrien. Det er et område, hvor det kurdiske parti SDF og dets milits YPG har kontrollen.

Kurderne har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat. Men præsident Donald Trump har tilsyneladende vendt kurderne ryggen.

Under en telefonsamtale søndag med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har han ifølge amerikanske medier givet grønt lys til en tyrkisk offensiv mod kurderne.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har under den otte et halvt år lange borgerkrig i Syrien været en af de vigtigste kilder på slagmarken.

Organisationen har base i Storbritannien og benytter sig af et netværk af informanter på jorden i Syrien.

/ritzau/AFP