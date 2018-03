I Sydney udløste Aung San Suu Kyis tilstedeværelse gadeprotester samt et krav om retsforfølgelse.

Canberra. Myanmars de facto-leder, Aung San Suu Kyi, er mandag ankommet til Australiens hovedstad, Canberra, hvor hun skal mødes med premierminister Malcolm Turnbull.

Den australske premierminister har sagt, at han vil rejse spørgsmålet om menneskerettigheder under Aung San Suu Kyis besøg.

Myanmar-lederen har været i Australien siden fredag, hvor hun har deltaget i et topmøde i den sydøstasiatiske samarbejdsorganisation Asean i Sydney.

Her udløste hendes tilstedeværelse gadeprotester samt et krav om en retssag mod hende for forbrydelser mod menneskeheden.

Australiens statsadvokat har dog sagt, at han ikke vil efterkomme kravet, der kommer fra en gruppe advokater i Melbourne på vegne af det australske rohingya-samfund. Statsadvokaten forklarer, at Aung San Suu Kyi har diplomatisk immunitet.

Aung San Suu Kyi, der i 1991 modtog Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar, har siden hun kom til magten i 2016 fået voldsom kritik for ikke at fordømme eller stoppe militærets angreb på landets rohingya-muslimer.

Ifølge FN er næsten 700.000 rohingyaer flygtet fra det overvejende buddhistiske Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august sidste år.

Rohingya-oprørere angreb 25. august flere politi- og militærposter i et koordineret angreb. Det fik hæren til at iværksætte en såkaldt sikkerhedsoperation i delstaten Rakhine.

Ifølge FN og USA er der dog i virkeligheden tale om forsøg på en etnisk udrensning.

FN's uafhængige efterforsker i menneskerettigheder i Myanmar, Yanghee Lee, sagde i Genève tidligere på måneden, at hun finder stadigt flere beviser for en mistanke om, at et folkedrab har fundet sted.

Myanmar nægter anklagerne og har bedt om "klare beviser" for, at soldater har begået overgreb.

/ritzau/Reuters