En ubåd med fem personer, der skulle på en mission ned under havets overflade for at se vraget af Titanic, er forsvundet.

Og en af de fem personer er eventyreren og milliardæren Hamish Harding.

Det skriver Sky News, der også skriver, at Hardings stedsøn har bekræftet det på Facebook.

» Tanker og bønner for min stedfar Hamish Harding, da hans ubåd er forsvundet under udforskningen af Titanic. Eftersøgnings- og redningsmission er i gang,« skriver stedsønnen på Facebook.

Det er det private firma OceanGate Expeditions, der ejer ubåden, der skulle tage de fem personer ned på 3.800 meters dybde.

Turene ned til verdens mest berømte skibsvrag, som OceanGate Expeditions sælger, koster en kvart million dollar. Det svarer til 1,7 millioner kroner.

Hamish Harding skrev i et opslag på Facebook, at han skulle med en tur under havets overflade.

» Jeg er stolt over endelig at kunne meddele, at jeg har sluttet mig til OceanGate Expeditions på deres RMS TITANIC-mission som missionsspecialist på ubåden, der skal ned til Titanic,« skriver Harding på Facebook, og tilføjer:

» På grund af den værste vinter i Newfoundland i 40 år bliver denne mission sandsynligvis den første og eneste bemandede mission til Titanic i 2023. Et vejrvindue har netop åbnet sig, og vi vil forsøge at dykke i morgen.«

Harding har tidligere været på flere ubådsekspeditioner og blandt andet besøgt Challenger Deep, det dybeste kendte sted i verdenshavene.

Sky News skriver også, at to af passagerne på ubåden er den franske undervandspilot Paul-Henry Nargeolet og den administrerende direktør og grundlægger af OceanGate Expeditions, Stockton Rush.