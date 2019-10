Gabende tomme strande. Øde hoteller. Dybt bekymrede restaurant- og barejere.

Nærmest fra den ene dag til den anden er ferieparadiset Mallorca som forandret til ukendelighed - og det er der én særlig grund til.

Det skabte chokbølger, da den britiske rejsegigant Thomas Cook gik konkurs 23. september, men først nu begynder konsekvenserne for alvor at kunne mærkes.

For de tusinder og atter tusinder af briter, som Thomas Cook hver uge fløj ned til sydens sol og sommer er forsvundet - og det gør ondt.

»Jeg er så bekymret over fremtiden. Jeg aner ikke, hvad der vil ske,« siger Debbie Ellen, som ejer baren Sun Deck i Cala Millor på Mallorcas vestkyst, til Daily Star.

Hun havde tårer i øjnene under interviewet med den britiske avis.

For både Debbie Ellen og hendes to børns fremtid er uvis - udelukkende på grund af Thomas Cooks konkurs, som hun ingen aktie har i.

Og der er mange andre som Debbie Ellen.

Der var lang kø i Mallorcas lufthavn den 23. september, hvor Thomas Cook gik konkurs. Men køerne i de britiske lufthavne, hvor rejseselskabets fly plejede at flyve i pendulfart til ferieøen er forsvundet. Foto: CATI CLADERA Vis mere Der var lang kø i Mallorcas lufthavn den 23. september, hvor Thomas Cook gik konkurs. Men køerne i de britiske lufthavne, hvor rejseselskabets fly plejede at flyve i pendulfart til ferieøen er forsvundet. Foto: CATI CLADERA

Flere af Mallorcas store turistområder som Magaluf og Calla Millor er fuldstændig afhængige af de britiske turister. Uden dem intet levebrød.

Krisen forværres af, at der ikke er meget at lave uden for højsæsonen, hvor flere af turistområderne forvandles til spøgelsesbyer, hvor der end ikke er lys i gadelygterne.

»Det (oktober, red.) var den sidste måned i år, hvor jeg kunne tjene nogle penge. Ellers vil jeg ikke kunne betale min husleje næste år. Så bliver jeg nødt til at lukke min forretning,« siger 41-årige Debbie Ellen.

Ejeren af en anden bar i Calla Millor fortæller til Daily Star, at der efter Thomas Cooks konkurs er dage, hvor der ikke kommer en eneste kunde.

En tredje barejer kalder situationen 'en katastrofe'.

Også de normalt så velbesøgte strande ligger næsten øde hen - en måned tidligere end normalt.

Verdens største rejseselskab Thomas Cook gik konkurs 23. september efter i flere år at have tabt milliarder af kroner. Det førte til, at op mod 600.000 turister strandede under deres ferier - herunder mange danskere.

Det forventes, at mindst 500 hoteller over hele Spanien må lukke på grund af Thomas Cooks kollaps.