Der ligger tommer plastikflasker så langt øjet rækker. Og plastikglas. Mest af alt bare plastik, plastik, plastik.

De ellers så paradisagtige strande i Bali ligner i øjeblikket mere end losseplads.

Se bare på billederne her i artiklen fra Kuta Beach (og se flere billeder i bunden af artiklen), hvor monsunen dagligt skyller affald op fra verdenshavene i et højere tempo, end de hundrevis af opryningsarbejdere kan nå at fjerne det.

»Vi har arbejdet virkeligt hårdt for at rydde op på strandene, men affaldet bliver bare ved med at komme,« siger Wayan Puja fra det lokale miljøselskab, ifølge SBS.com.

Sådan så der ud på Kuta Beach i sommer. Foto: SONNY TUMBELAKA

Sådan ser der ud på Kuta Beach nu. Foto: SONNY TUMBELAKA

Wayan Puja fortæller eksempelvis, at der i fredags blev fjernet 30 ton affald fra strandene i Kuta, Legian og Seminyak. Allerede dagen efter var mængden steget til det dobbelte.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Bali lider under fraværet af de mange, mange turister, der ikke har kunnet besøge ferieparadiset på grund af coronapandemien.

Nu er strandene altså igen fyldte i det hårdtramte ferieparadis – bare med det helt forkerte indhold.

Det er normalt, at der bliver skyllet plastikaffald op på Balis strande på denne tid af året, men som Denise Hardesty – australsk ekspert i den globale plastikforurening – siger ifølge Guardian, så har udviklingen »været stigende i de seneste årti«.

En død havskildpadde er i affaldet på Katu Beach. Foto: MADE NAGI

Det går selvfølgelig også ud over dyrelivet i området. Det kan eksempelvis ses mellem de store dynger af plastik på strandene, hvor der også ligger døde fisk og store havskildpadder.

På Bali iværksatte man derfor i april sidste også en strategi, der skulle være med til at bekæmpe bølgerne med plastik.

Men det er endnu ikke nok, påpeger Balis guvernør, Wayan Koster. Han mener ikke, at Indonesien har sørget for at få regionen gearet til at håndtere de store mængder, der nu kommer ind på strandene.

»Vi burde have et affaldssorteringssystem på Katu Beach, der er komplet med både det nødvendige udstyr og de menneskelige ressourcer, så der hurtigt kan blive ryddet op strandene. Og allerede i dag burde affaldssorteringen være i gang døgnet rundt under monsun-sæsonen,« siger han.

Hundrevis af folk arbejder hver dag med at rense strandene for affald. Foto: MADE NAGI

En dreng sidder midt på plastikstranden. Foto: MADE NAGI

De lokale forsøger stadig at surfe. Foto: SONNY TUMBELAKA