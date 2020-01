Den spanske solkyst har for tiden svært ved at leve op til sit navn.

Området omkring Malaga er op til weekenden i flere omgange blevet ramt af voldsomt uvejr og så massive regnskyl, at det har udløst omfattende ødelæggelser og oversvømmelser.

Skaderne skønnes at løbe op i adskillige millioner kr.

Kraftfulde floder af strømmende regnvand omdannede de normalt så solvarme gader til vandkanaler, hvor personbiler visse steder nærmest blev kastet rundt som små plasticænder i et livligt badekar.

Selv efter spansk målestok holdt bilerne MEGET tæt efter det kraftige skybrud på Solkysten. Foto: JORGE ZAPATA Vis mere Selv efter spansk målestok holdt bilerne MEGET tæt efter det kraftige skybrud på Solkysten. Foto: JORGE ZAPATA

I byen Campanillas, der er en forstad til Malaga, blev biler trukket og slæbt af sted af vandmasserne, så de endte stablet oven på hinanden til ejernes chok og fortvivlelse. En bil blev tilmed kastet gennem facadevinduet til en bank på et sted, hvor strømmen af regnvand var særlig kraftig.

Også beboelsesområder og forretninger stod flere steder pludselig under meterhøjt vand efter lørdagens skybrud. Natten til lørdag modtog redningsmandskab meldinger om 232 hændelser som følge af uvejret. Nogle steder faldt der over 100 mm regn på få timer.

Blandt andet måtte en familie reddes ud af en bil i den centrale del af storbyen Malaga, efter at bilen var blevet fanget af vandmasserne og revet med.

Talrige turistområder blev også ramt - heriblandt kystbyerne Marbella, Torremolinos og Estepona. I Marballa havde et kraftigt haglvejr med hagl på størrelse med dueæg bevirket, at 12 personbiler blev fanget i et tykt lag af is i gaderne.

5:57 de la mañana en Campanillas (Málaga). @A3Noticias @laSextaTV @noticias_cuatro pic.twitter.com/XIAOU72rrU — Mónica Núñez (@MonicaNu4) January 25, 2020

Og i den lille by Cartama lidt vest for Malaga blev omkring 30 mennesker meldt fanget bag en bro, fordi en nærliggende flod var gået over sine bredder.

Det kraftige uvejr bød på kraftige lyn og tordenbrag.

Et af lynnedslagene smadrede forbindelseslinjerne til det lokale politihovedkvarter i Mijas, som det i adskillige timer ikke var muligt at komme i kontakt med.

Tidligere på ugen blev også andre dele af Spanien ramt af den værste vinterstorm i næsten 40 år. Mindst 13 personer er meldt dræbt og 10 personer savnes.