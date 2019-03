I sommervarmen er klipklappere et uundgåeligt fodtøj blandt turister. På en populær, italiensk turistdestination kan selvsamme fodtøj nu koste dig store bøder.

Og med store bøder taler vi om beløb fra omkring 370 kroner og helt op til 18.000 kroner, skriver CNN.

Det skyldes, at turister hvert år ignorerer myndighedernes anvisninger og uden det rette fodtøj alligevel forsøger at klatre på Cinque Terre-områdets klippeskrænter og vandre langs kystens ufremkommelige terræn.

Et stigende problem for den lokale redningstjeneste, der er nødsaget til at hjælpe de nødlidende og strandede turister, som har set bort fra advarslerne.

A general view shows the village of Manarola in the "Cinque Terre" area on September 23, 2013. Wine picking is atypical due to the steep land, close to 50 degrees in some areas. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN. OLIVIER MORIN / AFP Foto: OLIVIER MORIN Vis mere A general view shows the village of Manarola in the "Cinque Terre" area on September 23, 2013. Wine picking is atypical due to the steep land, close to 50 degrees in some areas. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN. OLIVIER MORIN / AFP Foto: OLIVIER MORIN

»Det er svære ruter og i nogle tilfælde sammenlignelige med bjergstier,« siger Patrizio Scarpellini, der er direktør for nationparken i Cinque Terre i det nordlige Italien.

»Det er essentielt at have fornuftigt fodtøj!« lyder det videre.

De stejle kystklipper og charmerende fiskerbyer, som udgør Cinque Terre, vil med forbudet og bøderne sætte en stopper for tankeløse turister.

Nationalparkens ansatte vil sammen med det lokale politi stå for at informere - og sanktionere - de godt og vel 2,5 millioner turister, der årligt besøger stedet og dets 100 km vandrestier

Det italienske medie La Genova Republicca skriver, at der i år alene mellem april og oktober forventes at komme 750.000 turister, hvilket er 300.000 mere end sidste år.

Cinque Terre blev i 1997 en del af Unescos verdensarvsliste grundet sit unikke landskab og farverige landsbyer.

Det nye forbud mod dårligt fodtøj på vandrestierne vil blive formidlet til de mange besøgende gennem plakater, websider og når de køber et kort over området, der giver adgang til parken og transport i området.

Italierne forsøger flere steder i det turistplagede land at gøre op med de problemer, som de store menneskemængder fra alle verdens lande kan afstedkomme.

I Venedig har byens borgmester eksempelvis foreslået, at der skal udstede bøder på op til 2.500 kroner til dem, der sætter sig eller ligger sig steder, der ikke er beregnet til det.