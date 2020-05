Det værste er bag os, lyder det fra den spanske udenrigsminister, der bebuder gradvis åbning for turister.

Spanien vil fra 1. juli igen være åbent for udenlandske turister, oplyser regeringen i Madrid.

Spanien er et af de lande, der har været hårdest ramt af Covid-19, og siden marts har landet været lukket for turister.

- Det værste er bag os, skriver udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya i en meddelelse på Twitter, der er ledsaget af såkaldte emojis af en bikini, solbriller og en kuffert.

- I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen, skriver hun videre.

Hidtil har en to ugers coronakarantæne været gældende for besøgende uden for EU. Men den sættes ud af kraft fra 1. juli.

Spanien er det næstmest besøgte land i verden. På et normalt år tager det imod 80 millioner turister. Turisme udgør 12 procent af bruttonationalproduktet.

Det er derfor afgørende at få gang i turismen for at undgå, at Spanien skal ende i en dyb recession.

Næsten 29.000 spaniere er siden marts døde med Covid-19. Men den seneste uge er det daglige dødstal faldet til under 100.

/ritzau/Reuters