To franske turister risikerer fængsel, efter de har taget sand fra en strand på Sardinien.

Det hvide sand, som turisterne tog, fyldte de ned i 14 flasker. Det kan komme til at koste dem seks års fængsel.

Flaskerne fandt politiet i turisternes bil i bagagerummet. Sandet vejede 40 kilo i alt.

De franske turister blev stoppe lige inden, de gik ombord på en færge, der skulle sejle dem til Frankrig. Det skriver Sky.

Den italienske ø Sardinien er blandt andet kendt for sine flotte strande. Foto: Daniel SLIM

Kendte ikke loven

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa skulle de franske turister have sagt, at de ikke var klar over, at det var forbudt at tage sand fra stranden.

Derudover skulle de have fortalt, at sandet kun var tiltænkt som en souvenir til dem selv.

Ansa skriver ligeledes, at de kan sigtes for tyveri, og det er derfor, at straffen kan ende på seks år.

Parret havde besøgt stranden Chia, der ligger i den sydlige del af Sardinien.

Sardinien har mange badende gæster ved strandene i løbet af et år. Foto: MAX ROSSI

De er ikke de første

Sardinien har mange smukke strande, og de franske turister er ikke de første, der prøver at tage noget af stranden med hjem.

Det betyder, at de italienske myndigheder er blevet opmærksomme på problemet.

Myndighederne har sat skilte op ved strandene, hvor der står, at man straffes med en bøde på op til 2.700£, hvis man tager sand, sten eller lignende med hjem.

I sommeren 2017 blev der fundet mere end et ton sand i folks kufferter i Cagliaris Lufthavn.