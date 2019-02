På de mest turistede kanariske øer er flere af de lokale ved at være godt trætte af feriegæster. Og mest af alt den måde, som de opfører sig på.

Nogle turister finder nemlig stor fornøjelse i at smadre omgivelserne ved at skrive navne og skære ansigter i klipper - i de i øvrigt fredede naturområder.

Det er ikke uden omkostninger. Ud over at naturens sceneri ødelægges, vil en synder, som tages på fersk gerning, modtage en bøde fra 6.000 euro og op til svimlende 600.000 euro for hærværk på naturen, fortæller Den Danske Stats Turistbureau til B.T.

Det svarer til, at minimumsbøden for lovovertrædelsen ligger på 44.700 kroner og stiger til hele 4,48 mio. kroner. Turistbureauet refererer til en generel lov fra 1994 om hærværk på naturområder i Spanien, der ligeldes fastslår, at et lovbrud i værste fald medfører fængselsstraf.

Foto: Fundación Telesforo Bravo Juan Coello Vis mere Foto: Fundación Telesforo Bravo Juan Coello

Det virker imidlertid ikke til, at feriegæsterne er bekendt med den risiko, de løber, når de skærer et hjerte i en klippevæg eller en kaktus, for at skrive: 'Anton + Sofia'.

Turisternes opførsel kommer til udtryk som en modreaktion på Facebook, hvor folk indsender billeder til organisationen Fundacíon Telesforo Bravo Juan Coello, som netop kæmper for at beskytte øernes arv, historie og kultur.

Billederne, som organisationen har modtaget, viser, hvordan turister vader rundt i fredede områder, skriver navne og lignende i de beskyttede sandbanker ved Maspalomas og graverer ansigter i klipper og klippevægge.

Fundacíon Telesforo Bravo Juan Coello mener, at naturen bliver misbrugt, og de igangsætter derfor snart en uddannelseskampagne, der skal lære turister at opføre sig ordentligt i naturen. Herefter går de ind i kampen om at få strammet reglerne på området og kræve flere patruljer i de hærværk-udsatte landskaber.

Foto: Fundación Telesforo Bravo Juan Coello Vis mere Foto: Fundación Telesforo Bravo Juan Coello

Det er især øerne Tenerife og Gran Canaria, der fungerer som to kanariske turistmagneter, som oplever store miljøudfordringer som følge af turismen.

Og ifølge Den Danske Stats Turistbureau er det henholdsvis TUI og Spies, som sender flest danskere til De Kanariske Øer. Vi spurgte de to rejseselskaber, om deres kunder - ved et køb af en rejse - får information om, hvordan man skal opføre sig i naturen, og hvor massive bøderne for det modsatte kan blive.

»Vi anbefaler altid vores gæster til at søge information om dét sted, de rejser hen. Men vi har ikke nogen information om det specifikke problem på Tenerife og Gran Canaria. Vi har heller ikke registreret, at nogle af vores gæster skulle have modtaget sådanne bøder,« siger Mikkel Hansen, pressechef hos Tui, og pointerer, at de vil tage affære, hvis det går hen og bliver et problem.

»Vi forventer, at folk opfører sig fornuftigt. Vi kan ikke være korrekt opdateret på vores over 100 rejsemål, men vi fortæller, at det gæsternes eget ansvar at læse op på regler og love for de pågældende steder, de besøger,« siger kommunikationschef hos Spies, Lisbeth Nedergaard.