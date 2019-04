Turister og dyreorganisationerne slår alarm. Heste, kameler og æsler bliver udsat for dyremishandling ved pyramiderne i Egypten.

Ekstrem varme, ingen adgang til hverken mad, vand eller skygge og arbejde i timevis uden pauser.

Sådan er vilkårene ifølge dyreorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) for de heste, kameler og æsler, der dag efter dag transporterer turister til og fra de populære pyramider.

»Arbejdere i Giza (by i Egypten, red.) er blevet set slå en hest, der var kollapset, mens den blev tvunget til at trække turister i en vogn. De stoppede ikke med at slå hesten, før den kom på benene igen, og øjenvidner fortæller, at hesten skulle fortsætte med at arbejde, selv om den var hårdt såret,« lyder det blandt andet i en erklæring fra PETA.

Organisationen går nu ud med en bøn til de turister, der planlægger at tage til Egypten:

'Du skal aldrig ride på dyrene.'

Turist: Jeg så alvorlig dyremishandling

Men det er således ikke kun PETA, der har konstateret dyremishandling omkring pyramiderne. Det amerikanske medie New York Times har i forbindelse med en større reportage om dyremishandling talt med en turist, der har haft samme oplevelser.

Den ungarnske turist Noémi Haszon havde glædet sig til at besøge pyramiderne i Giza, der ligger lidt uden for Egyptens hovedstad Kairo.

Men besøget blev langt fra den positive oplevelse, som hun ellers havde set frem til.

»Jeg var chokeret. Disse stakkels heste. Det var en helt anden verden,« siger hun til mediet.

Oplevelserne har efterfølgende fået hende til at starte en kampagne mod dyremishandling af dyrene ved pyramiderne.

Her skriver hun:

'Jeg så alvorlig dyremishandling ved de tre pyramider i Giza, mens jeg var på ferie i Egypten.«

I kampagnen omtaler hun stedet som 'helvede på jord' for heste og kameler, og kampagnen har på ganske kort tid fået tæt på 50.000 underskrifter.