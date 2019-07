To turister valgte forleden at slå sig ned ved den berømte Rialto-bro i Venedig og finde et lille rejsekomfur frem for at koge vand til at lave hjemmebrygget kaffe.

Det viste sig at være en stor fejl.

De to tyske backpack-rejsende endte nemlig med at få en stor bøde og blive bedt om at forlade byen. Det skriver BBC, ligesom den officielle Twitter-konto for Venedig har oplyst om hændelsen.

Rialtobroen er den ældste af de fire broer over Canal Grande i Venedig i Italien, og den er et meget besøgt turiststed.

Her ses de to turister. Foto: Comune di Venezia

Men da de to tyske turister, en mand på 32 og en kvinde på 35 år, satte sig ned ved foden af broen og begyndte at lave kaffe, valgte en af byens borgere at alarmere politiet.

Årsagen er, at man i byen har valgt at indføre en række regler for opførslen i det offentlige rum, som følge af de enorme mængder af turister, der hvert år indtager byen.

Det betyder blandt andet, at man ikke må slå sig ned og spise en picnic eller medbragt mad flere steder i byen. Man må ikke gå rundt i bar mave. Og man må altså ikke brygge sin egen kaffe ved Rialto-broen.

De to turister endte derfor med at få en bøde på 950 euro - svarende til lidt mere end 7.000 danske kroner.

»Venedig skal respekteres, og de uforskammede folk, der tror, de kan komme her til byen og gøre lige det, de vil, må forstå, at de vil blive fanget, sanktioneret og fjernet,« udtaler byens borgmester, Luigi Brugnaro, i en udtalelse.

De tyske turister blev derfor også bedt om at forlade Venedig.

»Vores by vil altid være åben og byde de folk, der gerne vil komme på besøg, velkommen. Samtidig vil vi være afvisende over for dem, der tror, de kan komme her og gøre, hvad der passer dem,« fortæller borgmesteren videre.

Omkring 30 millioner turister lægger ifølge BBC hvert år vejen forbi Venedig.